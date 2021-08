Recovery: Macron, ‘riceviamo primi 5,1 mld, ecco cos’è la solidarietà Ue’

19 Agosto 2021 15:33

Parigi, 19 ago. (Adnkronos) – “Oggi riceviamo il primo contributo europeo al piano di rilancio della Francia con 5,1 miliardi di euro. Ecco cos’è la solidarietà europea in azione per la ripresa e la trasformazione delle nostre economie”. Ad affermarlo in un tweet è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.