Acr Messina, ecco un altro colpo in entrata: dal Napoli arriva Raffaele Russo

12 Agosto 2021 17:53

L’Acr Messina si aggiudica Raffaele Russo, attaccante classe ’99 proveniente dal Napoli

Continua a riempirsi di tasselli il nuovo organico dell’Acr Messina dopo la promozione in C e a pochi giorni dall’esordio. Un’altra ufficialità è arrivata in questi minuti e riguarda l’arrivo del classe ’99 Raffaele Russo. “L’attaccante – si legge sulla nota dei giallorossi – proviene dalla SCC Napoli. Cresciuto nel settore giovanile della società partenopea, vanta due presenze nella Uefa Youth League, la Champions giovanile, contro il Besiktas e il Manchester City. L’esordio tra i professionisti con l’Albissola, poi il trasferimento alla Pro Vercelli e al Rieti. Nell’ultima annata 28 presenze con il Grosseto”.