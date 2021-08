Muore due giorni dopo aver fatto il vaccino, ritrovata in casa senza vita dai Carabinieri: aperta un’inchiesta sul decesso di una 50enne

20 Agosto 2021 15:55

Il fratello ha depositato la denuncia per capire le cause del decesso. Il legale: “data del vaccino è solo la sottolineatura di un dato storico”, ma gli investigatori dovranno tenerne conto

Alessandra Picci, donna di 50 anni, che da tempo viveva da sola a Quartu, è stata ritrovata morta alla vigilia di Ferragosto per cause che ora sarà la Procura ad accertare, perché sul decesso è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo dopo l’arrivo al terzo piano del Palazzo di giustizia di Cagliari di un esposto da parte del fratello della vittima. Il fratello ha deciso di sporgere denuncia per capirne le cause del decesso. Dal giorno precedente non riusciva a mettersi in contatto con la sorella, così ha chiesto a un vicino della 50enne la cortesia di andare a controllare. Anche in quel caso, però, nessun risposta. Sono stati così chiamati i Carabinieri, che hanno trovato la donna priva di vita nella sua abitazione. Ora il pubblico ministero Enrico Lussu, magistrato di turno, affiderà a un medico legale l’incarico di eseguire l’autopsia, passo inevitabile tenuto conto di quanto segnalato nella denuncia.

Come riporta il quotidiano locale L’Unione Sarda, il documento è stato preparato e consegnato agli inquirenti dall’avvocato Tiziano Tatti: si sottolinea l’assoluta assenza di patologie conosciute nella 50enne e ha chiesto alle forze dell’ordine di verificare il perché, allora, in mancanza di precedenti avvisaglie su possibili problemi di salute la donna sia stata trovata priva di vita all’improvviso nella sua abitazione sabato scorso. Nell’esposto è spiegato anche che Picci appena due giorni prima, quindi il 12 agosto, era stata vaccinata. “Solo la sottolineatura di un dato storico”, ha comunque spiegato il legale: dunque non esiste alcuna volontà di legare con certezza la morte alla somministrazione del siero anti-Covid, elemento che in ogni caso sarà tenuto in considerazione dagli investigatori.