L’Italia corre, salta e marcia a ritmo d’oro! L’atletica fa risplendere il medagliere azzurro come mai nella storia

6 Agosto 2021 12:54

Arriva la quarta medaglia d’oro per l’atletica alle Olimpiadi di Tokyo: mai così tante nella storia della disciplina azzurra, staccate le edizioni di Mosca 1980 e Los Angeles 1984

Salgono a 8 le medaglie d’oro vinte dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, 4 le porta in dote l’atletica. La disciplina regina delle Olimpiadi sorride come non mai ai colori azzurri. Fin qui erano arrivate al massimo 3 medaglie d’oro in una singola Olimpiade: i primati appartenevano alle edizioni di Mosca 1980 e Los Angeles 1984. L’edizione di Tokyo 2020 ha permesso all’Italia di stabilire un nuovo record con 4 successi: i primi sono arrivati con Tamberi nel salto in alto e Jacobs nei 100 metri, poi due gioie dalla 20 km di marcia che ha visto gli azzurri Stano e Palmisano dominare prima nella prova maschile e poi in quella femminile. Grazie all’oro arrivato quest’oggi con Antonella Palmisano l’Italia ha raggiunto il record di 36 medaglie di Los Angeles 1932 e Roma 1960: negli USA arrivò un solo oro dall’atletica con Luigi Becccali nei 1500 metri, nell’edizione capitolina invece l’unico oro fu quello di Livio Berruti nei 200 metri.