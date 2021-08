Quanto hanno guadagnato gli atleti italiani alle Olimpiadi? Pioggia di medaglie e di milioni: l’ammontare dei premi del Coni

9 Agosto 2021 12:03

L’Olimpiade dei record per l’Italia porta in dote una pioggia di medaglie e anche di milioni: ecco quanto verserà il Coni sui conti correnti degli atleti

Le Olimpiadi di Tokyo hanno superato le più rosee aspettative. L’obiettivo di avvicinarsi il più possibile al record storico di 36 medaglie di Los Angeles 1932 non è solo stato raggiunto come a Roma 1960, ma anche superato. La nuova asticella che misura la grandezza dello sport olimpico tricolore si basa oggi sulle 40 medaglie. Un trionfo che ha reso felice anche il Coni che pagherà i premi agli atleti con un grande sorriso. A proposito: quanto hanno guadagnato gli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo? La kermesse giapponese costerà circa 7 milioni alle casse del Coni. I premi sono stati aumentati del 20% lordo per chiunque abbia raggiunto il podio: 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento, 60.000 euro per il bronzo. Tirando le somme, conteggiando anche le singole medaglie di sport di squadra come le staffette, le 40 medaglie azzurre diventano 70 premi: 18 ori, 16 argenti e 36 bronzi.

Dunque, la spesa per le medaglie d’oro è di 3.240.000 euro, per le medaglie d’argento 1.440.000 euro, per il bronzo 2.160.000. Per fare un confronto, ai calciatori dell’Italia che hanno vinto l’Europeo sono andati 250.000 euro a testa (con aliquota sul lordo del 42%), erogati dalla Federcalcio. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha commentato così l’aumento dei premi: “un atto dovuto verso gli atleti che in questo anno hanno fatto tanti sacrifici“.