Serie C ancora su Eleven Sports, si inizia con la Coppa Italia: i prezzi dei pacchetti e tutte le info [DETTAGLI]

18 Agosto 2021 15:42

Campionato e Coppa Italia di Serie C ancora su Eleven Sports: tutte le info e i prezzi dei vari pacchetti

Eleven Sports è pronta a tornare sul mercato con una nuova offerta legata al calcio per la stagione 2021/22. Per il settimo anno consecutivo, infatti, Eleven Sports è broadcaster ufficiale di tutto il campionato di Serie C. Sarà il ritorno della Coppa Italia ad aprire una stagione a dir poco entusiasmante. Una settimana prima dell’avvio del campionato è in calendario, infatti, l’appuntamento immancabile con la Coppa Italia tutto da vivere, come sempre in diretta su Eleven Sports. Una formula nuova per la competizione che torna protagonista dopo un anno di assenza.

56 le squadre subito impegnate e un tabellone che non concede seconde occasioni in quanto i primi quattro turni sono a gara unica con la doppia sfida andata/ritorno che scatterà solo dalle semifinali. In palio un posto privilegiato nei playoff promozione. Un’occasione subito importante per pregustare lo stato di forma delle varie squadre ad appena sette giorni dalla prima giornata del campionato di Serie C 2021/22.

Il programma della Coppa Italia Serie C

Si parte giovedì 19 agosto alle 20.45 con Pescara-Olbia, esordio subito insidioso per la formazione abruzzese contro la compagine sarda che nella passata stagione ha spesso venduto cara la pelle anche contro le big. Sabato poi un vero e proprio assaggio di ciò che riserveranno i prossimi weekend con ben 19 partite in programma. Tra queste spiccano l’esordio del Palermo contro la matricola Picerno, Juve Stabia-Messina e il derby Bari-Fidelis Andria. Chiusura domenica con altri derby che tornano in Serie C dopo qualche stagione come Piacenza-Reggiana e Virtus Francavilla-Taranto.

La Serie C su Eleven Sports: nuova piattaforma e prezzi dei pacchetti

Sarà anche l’esordio della Serie C sulla nuova piattaforma Eleven (www.elevensports.com e non più .it) e sulle nuove app per iOS e android appena lanciate. Tante le nuove funzionalità che saranno disponibili con l’avvio del campionato che renderanno più completa la fruizione delle partite per tutti i tifosi d’Italia. In particolare la presenza delle formazioni direttamente nel player, in modo da poter consultare i due schieramenti in qualsiasi momento della partita, e la possibilità di rivivere i momenti salienti del match in tempo reale. Durante il live infatti gli highlights con gol, occasioni, parate e cartellini rossi saranno sempre disponibili e a portata di clic per favorire anche lo zapping ma non restare mai indietro sullo svolgimento dei match. Insomma, un’esperienza di visione moderna, personalizzata e originale che prevede un palinsesto completo di tutte le 1.140 partite del campionato racchiuse in un unico pacchetto in formula stagionale a €69,99. In alternativa è disponibile un abbonamento mensile al prezzo di €7,99. Collegati subito a www.elevensports.com e scegli la tua offerta.

Che cos’è Eleven Sports

ELEVEN SPORTS è un provider internazionale specializzato nella trasmissione di eventi sportivi e lifestyle entertainment a 30 milioni di fan in tutto il mondo attraverso le sue piattaforme OTT. La società nasce nel 2015 dall’intuizione di Andrea Radrizzani, imprenditore italiano con una consolidata esperienza nei settori dello sport e dei media e tra i primi ad intravedere le potenzialità di nuovi mercati grazie all’evolversi della tecnologia applicata a modalità di fruizione degli eventi sportivi innovative e accessibili. ELEVEN SPORTS oggi rappresenta non solo un modello vincente di fare impresa, ma anche la perfetta sintesi di tecnologia, media, entertainment e sport.

Fondatore di ELEVEN, Radrizzani è anche il Patron del Leeds United (club di Premier League) e di Aser Ventures, società di investimento globale che opera nei settori dello sport, dell’intrattenimento e del lifestyle. Internazionale per dna, ELEVEN è presente sui mercati di tutta Europa (Belgio, Polonia, Portogallo e Italia), in Asia (Taiwan, Giappone). Con un’attitudine a trasmettere solo il meglio degli eventi sportivi di tutto il mondo, ELEVEN gestisce un ampio portfolio di diritti tv che include la Serie A (ELEVEN Polonia, Belgio), Serie C (ELEVEN Italia), LaLiga (ELEVEN Belgio, Polonia, Portogallo) e la UEFA Champions League (ELEVEN Portogallo). ELEVEN Belgio invece si è assicurata i diritti della Pro League belga, dei campionati secondari e della Women’s Super League.

ELEVEN è sinonimo di contenuti sempre nuovi, completi e accattivanti: dirette in tutte le lingue locali impreziositi da aggiornamenti live, commenti da bordo campo e in studio, contenuti digitali e programmazione local. Nel 2017 ELEVEN sbarca anche in Italia con una piattaforma dedicata al mercato nazionale convinta delle grandi potenzialità di crescita del segmento. Intuizione azzeccata vista la crescita del numero di fan che hanno apprezzato le nuove modalità di fruizione degli eventi sportivi. Ad oggi la piattaforma di streaming online di ELEVEN ITALIA fornisce un’offerta live completa agli appassionati di Serie C, Superlega Volley, Serie A1 di pallanuoto e tanto altro ancora.