Green Pass senza vaccino, firmato protocollo con le farmacie: tamponi a 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minorenni

5 Agosto 2021 21:00

Green Pass senza vaccino, sottoscritto accordo con il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite

E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l’emissione del Green Pass per chi non è vaccinato – da parte delle farmacie. Lo comunica il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, che ha sottoscritto l’accordo con il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. “Il documento – spiegano dall’Ufficio del commissario – prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo d’intesa il prezzo del test a favore dei minori di età tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 euro, mentre gli over 18 pagheranno 15 euro”. Per i test su minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie riceveranno un contributo statale di 7 euro. L’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet del Commissario straordinario all’emergenza Covid-19. Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021, data di scadenza della campagna vaccinale, e in cui le regole del Green Pass potrebbero cambiare anche perchè in quella data sarà già scaduto per i medici, infermieri, operatori sanitari e tutti coloro che si erano vaccinati a Gennaio. La durata del certificato verde, infatti, è di soli 9 mesi e ad oggi nessuno ha pensato a come fare per il seguito, anche alla luce del fatto che non ci sono riferimenti internazionali (nel mondo soltanto Francia e Italia hanno adottato il Green Pass). L’ipotesi è che verrà abolito, dopo aver raggiunto l’unico reale obiettivo del Governo con queste limitazioni: “spingere” più gente possibile a vaccinarsi, ma comunque garantendo la libertà di scelta come dimostra questo protocollo con le farmacie per i tamponi sottoscritto proprio per consentire di ottenere il Green Pass anche a chi non può e/o non vuole vaccinarsi.