Scuola: ecco quando suonerà la campanella in Sicilia e in Calabria

2 Agosto 2021 14:13

Scuola, il nuovo calendario per l’anno scolastico 2021/2022 indica che già il 6 settembre suonerà la prima campanella

Il nuovo calendario per l’anno scolastico 2021/2022 indica che già il 6 settembre suonerà la prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, che arriveranno alla fine del percorso il 16 giugno, godendo quindi di diverse interruzioni nei periodi delle varie festivita’. Dopo Bolzano sara’ la volta di Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Umbria, provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta che hanno previsto il primo ingresso a scuola per il 13 settembre. In Sardegna si tornerà tra i banchi il 14 settembre. Il 15 settembre invece la campanella suonerà per gli studenti di Toscana, Molise, Campania, Liguria e Marche mentre il giorno dopo, il 16 settembre, tocchera’ ad alunni e docenti del Friuli Venezia Giulia e Sicilia. A chiudere il calendario di ripresa per l’anno scolastico 2021/20212 saranno Calabria e Puglia che hanno deciso, cosi’, di favorire un maggior percorso estivo per agevolare il settore turistico particolarmente importante per entrambe le realta’. Nell’ambito dei provvedimenti di autonomia, alcune Regioni, pero’, hanno diversificato la ripresa della scuola, con calendari separati per i vari gradi di scuola, come nel caso del Veneto che ha scelto di partire con primarie e medie il 13 settembre, mentre le superiori potranno aspettare fino al 16.