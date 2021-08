E’ già febbre Reggina-Ternana: da domani parte la prevendita [INFO e PREZZI]

24 Agosto 2021 17:07

Da domani parte la prevendita per Reggina-Ternana: tutte le info e i prezzi dei biglietti

Dopo l’emozione e l’entusiasmo della prima, è già tempo di pensare a Reggina-Ternana. Doppio turno interno, per gli amaranto, alle prime due. E, dunque, al pari a reti bianche contro i brianzoli seguirà la sfida contro la neopromossa Ternana di Lucarelli, che arriverà al Granillo dopo il ruolo di schiacciasassi in Serie C, anche migliore del rendimento dei ragazzi di Toscano l’anno prima. La Calabria è ancora in zona bianca e dunque rimane la capienza del 50% sul totale. L’obiettivo, dichiarato dal club con le parole del General Manager De Lillo ieri ai nostri microfoni, è quello di registrare un numero maggiore rispetto ai 5.800 circa di domenica.

“Reggina 1914 – si legge – comunica che a partire da domani, mercoledì 25 agosto, sarà attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Ternana, in programma domenica 29 agosto alle ore 20:30 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la seconda giornata del campionato di serie BKT. La prevendita inizierà alle ore 16:00.

Per venire incontro alle esigenze dei tifosi, ed al contempo per evitare assembramenti inerenti l’attuale cornice normativa, oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, verrà allestito un punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Sud PalaBotteghelle). Sarà comunque possibile acquistare online il tagliando sul sito VivaTicket.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: mercoledì 25 agosto dalle ore 17:00 alle ore 20:00

giovedì 26 agosto, venerdì 27 agosto e sabato 28 agosto dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (chiuso la domenica).

Orari punto vendita Largo Botteghelle: mercoledì 25 agosto dalle ore 16:00 alle ore 20:00

giovedì 26 agosto, venerdì 27 agosto e sabato 28 agosto dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (no stop)

domenica 29 agosto dalle ore 8:00 alle ore 20:30 (no stop).

*La prevendita di mercoledì 25 agosto inizierà alle ore 16:00 presso il punto vendita Largo Botteghelle, dalle ore 17:00 dello stesso giorno i tagliandi saranno disponibili anche presso lo Store.

**Per poter avere accesso all’Oreste Granillo, si raccomanda di rispettare la normativa anti-Covid vigente. Si raccomanda altresì di presentarsi muniti di mascherine protettive, che andranno indossate per tutta la durata dell’evento, compresi pre-partita, intervallo e deflusso dallo stadio”.