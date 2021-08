Reggina-Ternana, il dato attuale sulla prevendita: numeri buoni, si può superare la quota di domenica scorsa

27 Agosto 2021 13:21

L’aggiornamento attuale sulla prevendita per Reggina-Ternana, in programma domenica sera alle ore 20.30

“Ad oggi siamo attualmente sui 2.100 tagliandi staccati. Rispetto a Reggina-Monza forse siamo un po’ di più, anche se lì c’era stata la prelazione. Le due curve sono tra i settori in cui i tifosi acquistano di più, sta rinascendo la Nord dopo anni di chiusura”. Sono le parole di Maurizio Albanese, responsabile della biglietteria del club dello Stretto, a Reggina Tv. E’ il suo aggiornamento attuale in merito alla prevendita per il match tra gli amaranto e la Ternana, che scenderanno in campo domenica alle 20.30. In prospettiva, seguendo lo stesso andamento della scorsa settimana (anche se i primi due giorni furono di prelazione per i vecchi abbonati), i numeri sono migliori. Per Reggina-Monza, infatti, i primi due giorni furono staccati poco più di mille tagliandi. Se si dovesse seguire questo trend, non è da escludere un numero più alto rispetto a quello fatto registrare domenica scorsa, già di per sé il più alto della prima giornata di Serie B.

Si ricorda l’obbligo di Green Pass per entrare nell’impianto (vaccinazione, guarigione o tampone 48 ore), mentre le biglietterie disponibili sono quelle di Largo Botteghelle e del Duomo oltre all’acquisto online su VivaTicket. Qui tutti i prezzi e i dettagli.