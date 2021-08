Reggina, prosegue la prevendita per la sfida contro il Monza: l’ultimo dato aggiornato sui biglietti staccati

20 Agosto 2021 16:15

Prosegue la prevendita per la sfida del Granillo di domenica tra Reggina e Monza, la prima amaranto della stagione: il dato sui biglietti staccati

La Reggina, finalmente, ritrova i suoi tifosi. Per la prima volta in assoluto dopo poco meno di un anno, per la prima volta in maniera importante – e cioè oltre i simbolici mille del derby contro il Cosenza dello scorso ottobre – da inizio marzo 2020, dalla sconfitta interna contro il Monopoli, ultima gara al Granillo con la disponibilità della capienza totale (quel giorno fu riaperta la Curva Nord dopo anni) prima dell’incubo Covid e lockdown. Poco più di 11 mila saranno i posti disponibili al Granillo, esattamente il 50% della capienza totale prevista per la zona bianca secondo l’ultimo decreto del Governo.

Difficile, a dir la verità, che questa quota possa essere raggiunta domenica pomeriggio, ma i numeri sulla prevendita parlano di una presenza discreta, al momento, a 48 ore (di solito le più “attive” da parte del tifo reggino) dalla sfida. Secondo le informazioni raccolte, infatti, i biglietti staccati ad oggi sono circa 4 mila tra i vecchi abbonati con prelazione e tutti gli altri, la cui prevendita è stata aperta dopo. Ancora 7 mila biglietti circa da staccare, dunque, per aprire il Granillo al massimo possibile, ad oggi. Il presidente Gallo, ieri, ha lanciato un appello aperto ai tifosi: per riempire i gradoni, nuovamente, e per far incassare qualcosa alla società. Pur riaprendo di nuovo gli impianti, infatti, le società vivono comunque alla giornata. La capienza cambia infatti in base al colore della Regione, come disposizione dell’ultimo decreto. Se in zona bianca la capienza è al 50%, in fascia gialla non va oltre i 2.500 spettatori. Numeri molto contenuti, per un impianto come il Granillo, specialmente se paragonati a quelli che potrebbe registrare domenica. Numeri a cui però, purtroppo, la Calabria potrebbe essere vicina.