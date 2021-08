Grande successo alle Mottiadi, serata di festa e solidarietà: le contrade vincitrici e le FOTO della seconda edizione

8 Agosto 2021 10:34

L’evento è ormai una tradizione per gli abitanti di Motta San Giovanni

Si è conclusa ieri sera la seconda edizione delle Mottiadi, dopo il grande successo dell’evento di due anni fa. Un appuntamento molto atteso e divenuto ormai una tradizione per gli abitanti di Motta San Giovanni, Comune situato sulla fascia jonica in provincia di Reggio Calabria, che si è riempito di colori e gioia per l’occasione. Le contrade partecipanti (La Ginestra, Lo Zafferano, L’Ulivo, L’Uva, l’Ape e l’Oleandro) si sono sfidate nelle varie discipline in un bellissimo clima di festa e solidarietà. Ogni ha squadra ha realizzato dei video, basati sul periodo storico del Medioevo cui gli era stato assegnato, poi hanno tenuto una sfilata.

Al termine degli spettacoli, la squadra vincitrice del palio è stata quella composta dalle contrade Uva, Ape e Oleandro, che quindi difenderanno lo scettro fino alla prossima edizione delle Mottiadi. La serata, che come detto ha raccolto in strada tantissimi concittadini, è conclusa con i giochi di fuoco e tanti sorrisi.