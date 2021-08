Serie B, è già saltata la prima panchina: a Pordenone si passa da un Massimo all’altro, via Paci e dentro Rastelli

31 Agosto 2021 16:47

Prima panchina già saltata in Serie B dopo due giornate: il Pordenone saluta Paci e annuncia Rastelli

2 giornate, 180 minuti e già prima panchina out. E’ saltato il primo allenatore in Serie B, al termine delle gare del weekend. Il Pordenone, infatti, ha sollevato dall’incarico Massimo Paci e ha annunciato Massimo Rastelli. Da un Massimo all’altro, dunque, da un emergente a un esperto della cadetteria. Dopo la sconfitta interna contro il Perugia, per l’ex difensore del Parma è risultata fatale la pesante batosta a Ferrara contro la Spal. C’è l’ufficialità dell’ex attaccante della Reggina, nell’ultima stagione subentrato a Marino proprio alla Spal.