Ponte sullo Stretto, Grasso: “ecco perché costa di più non farlo”

24 Agosto 2021 10:11

L’Assessore della Regione Sicilia pone l’attenzione sul progetto del Ponte a campata unica

“Ponte sullo Stretto, facciamo i conti! Per portare l’alta velocità fino a Reggio Calabria occorre una spesa di 12 miliardi di euro. Per ammodernare le rete ferroviaria siciliana ne occorrono 6 di miliardi. Gli stessi che paghiamo ogni anno in Sicilia per la “tassa d’isolamento” dal resto dello Stivale, ovvero il 7,5% del PIL locale. Il Ponte sullo stretto, con il progetto a campata unica di 3,5 Km, prevede investimenti per circa 4 miliardi di euro”. E’ quanto scrive sui social Bernadette Grasso, Assessore regionale delle Autonomie locali in Sicilia. In questo caso la disamina relativa all’importante infrastruttura si sposta sul piano economico. “Che ne dite, a conti fatti, insieme all’alta velocità al Sud e la riqualificazione della linea ferroviaria, non sarebbe più conveniente realizzare un’infrastruttura fondamentale per rilanciare mercati e sviluppo in Sicilia?”, conclude Grasso. L’Assessore ovviamente focalizza l’attenzione sul progetto del ponte a campata unica, perché è l’unico attualmente esistente, approvato sotto tutti i punti di vista e quindi cantierabile in poco tempo. Il Governo ha deciso di investire su nuovi studi di fattibilità, un aspetto che rallenterà di tanti mesi una nuova decisione.