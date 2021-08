Ponte Genova, Zampini (Confind. Liguria): ‘Modello su come dovrebbe funzionare il Paese’

6 Agosto 2021 13:32

Genova, 5 ago. (Adnkronos/Labitalia) – “Il nuovo ponte di Genova è stato un primo grande passo significativo. Un Paese normale dovrebbe funzionare come è funzionato per il ‘modello Genova’. Sono state applicate in maniera corretta norme anche contrattualistiche europee e questo deve diventare un sistema normale per il nostro Paese, per aiutare la Liguria e il resto del territorio nazionale. In caso contrario, la nostra velocità sarà sempre inferiore agli altri”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia il presidente Confindustria Liguria Giuseppe Zampini.

“Il – ha sottolineato – ha rappresentato i collegamento fra le due sponde del territorio e, quindi, ha eliminato una di quelle criticità del territorio; sebbene esistano ancora per il discorso delle autostrade che stanno facendo interventi di manutenzione significativa”.