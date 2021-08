Ponte Genova, Pelle (Filca Cisl): “Ricostruzione simbolo indiscusso di Italia resiliente”

5 Agosto 2021 15:38

Roma, 3 ago. (Adnkronos/Labitalia) – “La ricostruzione del Ponte Morandi è il simbolo indiscusso dell’Italia resiliente, di un Paese che dopo una tragedia riesce a riprendersi grazie all’impegno di tutti, e vorrei sottolineare in particolare il ruolo delle maestranze edili”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il segretario generale della Filca-Cisl, ricorda l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova un anno fa.

“Dobbiamo imparare a utilizzare questa capacità in modo preventivo, non dopo le tragedie. Il nostro pensiero va sempre alle vittime di quel maledetto 14 agosto di tre anni fa”, conclude Pelle.