Pgs Luce Messina calcio a 11, è già terminata l’avventura di Cannistrà: arrivano le dimissioni, mancano le strutture

18 Agosto 2021 10:38

Pgs Luce Messina, è già terminata l’avventura col calcio a 11 del gruppo dirigenziale guidato da Pietro Cannistrà

“Il gruppo dirigenziale guidato da Piero Cannistrà, che nelle settimane scorse era subentrato alla guida della Pgs Luce Messina, settore calcio a 11, ufficializza il proprio totale disimpegno a decorrere dalla giornata di ieri. La decisione di carattere irrevocabile, seppur dolorosa, scaturisce dalla mancata reperibilità di una struttura comunale idonea ad accogliere l’imminente avvio della preparazione alla stagione sportiva 2021-2022, programmato in agenda per giorno 23 Agosto”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale.

“Il Campo “Bonanno”, designato per l’attività, ad oggi risulta in totale stato di incuria e abbandono e necessita d’interventi di una certa rilevanza (terreno da gioco, autoclave, caldaia, riflettori, sgombero ingombranti, pulizia generale, etc etc…) e che a pochissimi giorni dallo start agonistico non è stato possibile non solo svolgere, ma perfino quantificare. Una situazione a dir poco paradossale che ha tramortito il nostro entusiasmo iniziale. Si coglie l’occasione anche per ringraziare l’operato sin qui svolto con grande abnegazione e spirito di sacrificio, nonostante le difficoltà, il Mister Filippo Romeo e il DS Luca Belfiore, ai quali auguriamo le migliori fortune calcistiche. Ringraziamo, infine, la Pgs Luce Messina, ed in particolare il presidente Fabrizio Caratozzolo, oltre che i suoi più stretti collaboratori, per l’opportunità concessa ed il sostegno costantemente prestato”.