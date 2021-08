5 Agosto 2021 18:22

Resterà attiva per urgenze le postazione di Ardore

Si rende noto che la postazione di Guardia Medica di Bovalino, solo per questa notte, resterà chiusa per positività al Covid-19 del personale sanitario nell’attesa di sanificazione. Si presume che i medici fossero vaccinati ormai dai mesi invernali, ma questo non è bastato per evitare un cluster di contagi. Per urgenze sarà possibile rivolgersi alla Guardia Medica di Ardore al n° di telefono: 0964/629594.