Reggina, Hetemaj e il testimone d’eccezione: “oltre a mio fratello anche il mio amico Cirillo mi ha parlato bene di Reggio”

9 Agosto 2021 18:19

Perparim Hetemaj si presenta alla piazza di Reggio Calabria e spiega chi lo ha convinto a scegliere la Reggina

Perparim Hetemaj è l’ultimo arrivo ufficiale in casa Reggina in ordine di tempo, anche se presto l’ufficialità di Claude Adjapong gli farà perdere questa posizione. Il centrocampista, ormai in amaranto da più di una settimana, si è presentato ai canali ufficiali confessando che, tra i motivi che l’hanno spinto a scegliere Reggio, c’è anche il convincimento di due testimoni d’eccezione. Uno è il fratello, in riva allo Stretto 8 anni fa. L’altro è… Bruno Cirillo. Lo storico e indimenticato ex difensore della Reggina è amico del giocatore e gli ha parlato molto bene della città e della squadra. “Sono contento finalmente di tornare a lavorare in squadra – ha detto Hetemaj – visto che per due mesi ho lavorato da solo. Mio fratello mi ha parlato di Reggio, ma anche un amico che giocava qui come Cirillo me ne ha parlato bene, è stato facile scegliere. La trattativa? Quando ho saputo dell’interessamento della Reggina le cose sono andate abbastanza rapidamente”.