Cosenza: per il prosieguo dei lavori sul viadotto Gangarello limitazioni al traffico sulla SS107

2 Agosto 2021 17:11

Cosenza: per il prosieguo dei lavori sul viadotto Gangarello, limitazioni – in esclusivo orario notturno – sulla SS107 silana crotonese

Per consentire il prosieguo degli interventi sul viadotto ‘Gangarello’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare sulla strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, in provincia di Cosenza. Le attività, verranno svolte a partire da domani martedì 3 agosto e fino al 5 agosto 2021, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 03:00 e le ore 6:00, al fine di non creare disagi al flusso veicolare durante la stagione estiva. Durante le lavorazioni, sarà in vigore un senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, in prossimità del km 57,600.