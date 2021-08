Paura in Sicilia: forte terremoto avvertito a Palermo e lungo tutta la costa settentrionale dell’Isola [DATI e MAPPE]

31 Agosto 2021 06:30

Terremoto avvertit0 alle 06:14 dalla popolazione in Sicilia, in particolare in provincia di Palermo

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa, alle 06:14, dalla popolazione in Sicilia, in particolare in provincia di Palermo.

Secondo la Sala Sismica INGV si è trattato di un terremoto ML 4.3 con epicentro sulla Costa Siciliana centro settentrionale, al largo di Cefalù, ed ipocentro ad una profondità di 6 km.

L’evento principale è stato seguito da due scosse lievi, di magnitudo 2.0 e 2.2, rispettivamente alle 06:23 e 06:39.

Decine le telefonate arrivate ai vigili del fuoco: al momento non si registrano danni, solo tanta paura.

La scossa è stata avvertita lungo tutta la costa settentrionale della Sicilia, da Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, fino alla provincia di Trapani.