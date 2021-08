Emergenza rifiuti in Sicilia: mucche pascolano in una discarica di spazzatura a bordo della strada provinciale a Paternò

2 Agosto 2021 17:17

Diversi comuni della provincia di Catania stanno soffrendo nell’ultimo periodo dell’emergenza spazzatura

Un’immagine scattata a Paternò sta facendo molto discutere sul web. Una decina di mucche sono state immortalate mentre pascolavano all’interno di una discarica di rifiuti che era posizionata in una piazzola di sosta della provinciale 137/I in contrada San Marco. La provincia di Catania sta soffrendo nell’ultimo periodo dell’emergenza spazzatura in quanto le piattaforma di Enna, dove anche il Comune di Paternò conferisce i rifiuti, non accetta l’indifferenziato. In diversi punti della zona si possono notare cumuli di immondizia ed a pagarne le conseguenze sono anche gli animali.