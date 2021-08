Parco Ecolandia, proseguono gli eventi: il 13 Agosto lo spettacolo “Musica per Nyandiwa”

12 Agosto 2021 10:00

Serata di musica e solidarietà, con l’obiettivo di portare acqua potabile nel villaggio di Nyandiwa, in Kenya

Una serata di musica e solidarietà, con l’obiettivo di portare acqua potabile nel villaggio di Nyandiwa, in Kenya. E’ quanto si apprende in una nota stampa del Parco Ecolandia. “Molti gli artisti che hanno messo gratuitamente a disposizione la loro professionalità, per allestire uno spettacolo che si snoda fra suoni, canzoni ed emozioni, dove immagini e brevi letture ci porteranno a immergerci nell’atmosfera africana per conoscere da vicino la realtà che da anni Calabria for Harambee sostiene e a cui verranno destinate le donazioni dei biglietti invito”, conclude il comunicato.