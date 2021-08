Parco Ecolandia, domani 14 agosto il concerto Africa Unite: il programma

13 Agosto 2021 10:13

Un live a tutti gli effetti con la solita carica di ritmo e vibrazioni sonore

“Un evento come non capita spesso di vederne: gli Africa Unite rappresentano una sorta di istituzione della nostra musica, che ha saputo rielaborare in maniera creativa gli input che provenivano dai ritmi incredibili della musica giamaicana, dando vita ad una discografia complessa (ben tredici album in studio!), ricca di messaggi politici e sociali, di contaminazioni punk e rock, esibendosi in tutto il mondo”. E’ quanto si legge in un comunicato del Parco Ecolandia di Reggio Calabria.

“L’ultima esperienza nasce dall’esigenza di suonare con una formazione più snella e facilmente adattabile alla situazione sociale che stiamo vivendo, senza rinunciare al suono e alle caratteristiche qualitative dello spettacolo di Africa Unite. È stato appena pubblicato il remake dell’album “People Pie” del 1991, completamente riregistrato e prodotto. Reduci dallo streaming su Bandcamp dell’undici maggio che ha riscosso un grande successo, gli Africa portano live proprio quelle sessions, suonate on stage da Bunna, Papa Nico alle percussioni, Pakko al basso, Benz alle chitarre e voce, ridubbate e mixate da Madaski, in tempo reale. Un live a tutti gli effetti con la solita carica di ritmo e vibrazioni sonore. Di nuovo finalmente live, per vivere ritmi e sonorità senza eguali in Italia. E chiudere in bellezza il Festival Onde Road ad Ecolandia, a Reggio Calabria”, conclude il comunicato.