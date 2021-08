27 Agosto 2021 12:25

Arriva la 12ª medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, la 4ª di bronzo, la 1ª da uno sport diverso dal nuoto: Sara Morganti terza nel Dressage Grade I

Ancora una medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo. La compagine azzurra sale a quota 12 podi totali nel medagliere equaamente divise in 4 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Niente nuoto questa volta, il podio arriva dagli sport equestri. Sara Morganti si piazza al terzo posto nel dressage Grade I. Oro per la statunitense Roxanne Trunnell, argento per la lettone Rihard Snikus.