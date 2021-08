Paralimpiadi di Tokyo, tripla B azzurra nel nuoto! Oro per Bocciardo, bronzo per Boggioni e Bettella

25 Agosto 2021 13:36

Una B vincente al cubo per l’Italia del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo: Bocciardo è d’oro nei 200 stile libero, bronzo per Boggioni al femminile e per Bettella nei 100 dorso

Neanche il tempo di festeggiare la clamorosa doppietta Gilli-Berra nei 100 farfalla che il nuoto italiano alle Paralimpiadi di Tokyo regala subito nuove emozioni nel segno della lettera B! Dalle acque giapponesi arriva il secondo oro per l’Italia che con Francesco Bocciardo domina la gara dei 200 stile libero S5. Il campione paralimpico in gara ritocca il record della competizione con un crono di 2’26”76 bissando la vittoria di Rio de Janeiro. Gioia di bronzo per Monica Boggioni salita sul terzo gradino del podio nei 200 stile libero S5: l’azzurra chiude terza in rimonta, risparmiando forse troppo a lungo le proprie energie per riprendere il duo Zhang (oro) e Kerney (argento). Due medaglie che fanno seguito alla prima arrivata in giornata, quella vinta da Francesco Bettella nei 100 dorso S1 alle spalle di Shalabi e Kol.