Paralimpiadi di Tokyo, pazzesca doppietta italiana nel nuoto! Oro per Carlotta Gilli nei 100 farfalla, argento per Alessia Berra

25 Agosto 2021 13:14

Incredibile doppietta italiana nei 100 farfalla alle Paralimpiadi di Tokyo: Carlotta Gilli vince l’oro con record paralimpico, Alessia Berra la segue vincendo la medaglia d’argento

Il nuoto italiano si conferma straordinaria fucina di talenti anche alle Paralimpiadi di Tokyo. Sulla scia dei successi delle Olimpiadi giapponesi, il primo giorno dei Para-Giochi inizia con un gran botto a tinte azzurre. Nei 100 farfalla S12 femminili, Carlotta Gilli conferma le aspettative della vigilia e domina la gara portando il primo oro del medagliere italiano. Una prestazione monstre per l’atleta 20enne originaria di Torino che chiude in 1’02”65 con il record paralimpico e sfiora il primato del mondo. Strepitoso secondo posto per Alessia Berra che in rimonta si prende la medaglia d’argento con il crono di 1’05”67 che firma la doppietta tricolore. Completa il podio la russa Pikalova con 1’05″86.