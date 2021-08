26 Agosto 2021 10:42

Arriva anche la 7ª medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, nuovamente dal nuoto: Monica Boggioni vince il bronzo nella gara dei 100 stile libero

Il medagliere dell’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo continua a riempirsi di dolci successi. Neanche il tempo di esultare per l’oro di Francesco Bocciardo nei 100 stile libero maschili che, in fotocopia alla giornata di ieri, Monica Boggioni si porta a casa il bronzo nella stessa lunghezza al femminile. Seconda medaglia olimpica per la nuotatrice azzurra che rimonta nel finale di gara e regala la 7ª medaglia della kermesse paralimpica giapponese all’Italia.