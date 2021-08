Paralimpiadi di Tokyo, arriva la 19ª medaglia per l’Italia! Giovanni Achenza di bronzo nel triathlon nel segno di Zanardi

29 Agosto 2021 10:32

Arriva la 19ª medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo: Giovanni Achenza vince il bronzo nel triathlon PTWC nel segno di Alex Zanardi

“Oggi ho corso con le sue ruote e questo mi ha dato una grande spinta per arrivare al podio”. Giovanni Achenza omaggia Alex Zanardi dopo il terzo posto ottenuto nella prova del triathlon categoria PTWC alle Paralimpiadi di Tokyo. L’atleta sardo di Ozieri porta in dote la terza medaglie dalla ‘triplice’ dopo l’argento della reggina Anna Barbaro e il bronzo della Plebani. “Sono uscito molto bene dall’acqua. Ho continuato a spingere con l’handbike fino al massimo. – ha dichiarato Achenza – Il primo giro in wheelchair è andato bene, poi mi si è bagnato il guanto destro e a quel punto non avevo più grip e non riuscivo più a far scorrere la carrozzina. Grazie alla Fitri che mi ha accompagnato in questi cinque anni e con cui abbiamo fatto un gran lavoro spero di farne altrettanto fino a Parigi”. Per l’Italia sono 19 medaglie: 5 ori, 7 argenti e 7 bronzi.