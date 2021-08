Paralimpiadi di Tokyo, raggiunta quota 10 medaglie per l’Italia! Carlotta Gilli d’argento nei 100 dorso S13

26 Agosto 2021 13:09

L’Italia sale a quota 10 medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo: dopo l’oro di ieri, Carlotta Gilli si porta a casa anche l’argento nei 100 dorso S13

Giornata di bis per gli atleti azzurri presenti alle Paralimpiadi di Tokyo. Dopo il grande successo nella giornata inaugurale di ieri, la compagine italiana fa incetta di medaglie anche nel day-2 con diversi protagonisti pronti a riproporsi in altre gare, ma sempre sul podio. Bocciardo ha fatto il bis di ori, Boggioni si è presa due bronzi, Carlotta Gilli ha optato per una varietà di metalli passando per l’oro di ieri, nella gara in cui era favorita, all’argento di oggi nei 100 dorso S13 nei quali non partiva di certo con i favori del pronostico. L’azzurra ha chiuso alle spalle della statunitense Pergolini e davanti all’australiana Dedekind. Per l’Italia sono 10 le medaglie fin qui ottenute: 4 ori, 3 argenti e 3 bronzi.