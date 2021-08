Paralimpiadi di Tokyo, il ruggito della tigre! Arjola Trimi vince il secondo oro: l’azzurra domina i 100 sl

30 Agosto 2021 12:53

Arjola Trimi strepitosa alle Paralimpiadi di Tokyo: la nuotatrice italiana vince l’oro nei 100 stile libero e bissa il successo nei 50 dorso

E sono 9! Arriva un’altra medaglia d’oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, con il medagliere che tocca la cifra tonda di 30 podi con 10 argenti e 11 bronzi. L’Aquatic Center di Tokyo trema per il ruggito della tigre Arjola Trimi, la nuotatrice milanese che sbaraglia la concorrenza nei 100 stile libero S3 comandando la gara dalla prima all’ultima bracciata. Argento per la statunitense Leanne Smith (1.37.68), completa il podio con il bronzo la russa Iuliia Shishova. La nuotatrice italiana bissa il successo nei 50 dorso portandosi a casa il secondo oro della sua Paralimpiade.