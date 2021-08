Palmi: una delegazione di giocatori della Reggina sarà presente al Gran Galà della Moda

4 Agosto 2021 22:34

Una delegazione di giocatori della Reggina Calcio, assieme al direttore Sportivo Massimo Taibi sarà presente a Palmi (RC) per un grande evento di moda firmato dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘Andrea Cogliandro Eventi’ giorno 9 agosto 2021 presso le scalinate della scuola ‘Zagari’ – Piazza Martiri D’Ungheria (ex liceo classico) con inizio alle ore 21. Un evento di moda sportivo, con in passerella oltre 30 modelle e soprattutto piccoli modelli, che sfileranno le nuove collezioni di noti brand. Una serata non solo di moda, ma anche di canto e ballo, con la presenza dell’artista Beppe De Francia, della scuola ASD Evolution Dance della maestra Ivana Arduca e tanti altri ospiti. Gli organizzatori danni l’appuntamento a Palmi giorno 9 Agosto aspettando la Notte Bianca firmata ‘andreacogliandroeventi’.