Palmi: Barreca domani sera in concerto al Parco dei Tauriani

6 Agosto 2021 18:22

Domenico Barreca è nato a Taurianova ed è sicuramente un artista di cui sentiremo parlare, almeno a giudicare dalla qualità dell’album d’esordio, “Dall’altra parte del giorno”, e da questo impegnativo debutto in apertura di un festival prestigioso, che ha presentato i più grandi cantautori italiani e popstar mondiali del calibro di Sting, Elton John e numerose altre

Dopo l’apertura di Fatti di Musica 2021, la trentacinquesima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, “Dall’altra parte del giorno tour 2021” di Barreca prosegue domani sera, 7 agosto, con un imperdibile appuntamento live presso il Parco Archeologico dei Tauriani a Palmi (Reggio Calabria). L’inizio è previsto per le ore 21:45 e l’ingresso è gratuito.

Il bravissimo cantautore calabrese, premiato con il Riccio d’Argento di Fatti di Musica come “Migliore Nuova Proposta dell’anno” ospiterà nel suo live, eccezionalmente, anche Peppe Voltarelli, l’eclettico vincitore della Targa Tenco 2021 nella categoria “Miglior Album d’Interprete” per “Planetario”, quinto album da solista pubblicato nel maggio del 2021.

A Palmi sarà accompagnato da una straordinaria Orchestra: Alberto Catania, batteria, Crispino Mangano, basso elettrico, Alfredo Bochicchio, chitarre, Riccardo Anastasi, tastiere, arrangiamenti, direzione musicale, Matteo Scarcella, sax, flauti, chitarra acustica, ukulele, Alessia Neri e Chiara Ambesi, violino, Giulia De Fontes, viola, Maria Chiara Arena, violoncello, Davide Sergi, contrabasso, Natalia Saffioti, corista e Ada Ronconi, voce recitante.

Laureato in “Musica, Spettacolo e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico di Vibo Valentia con una tesi di ricerca sulla “scuola genovese”, successivamente si è specializzato in canto pop. Nel 2012, con il suo primo progetto musicale Nabana vince la III Edizione del contest per Artisti e Band Emergenti del MEI di Faenza. Il 23 ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo come Barreca, “La parola noi”, e il relativo videoclip girato dal maestro Giacomo Triglia. Il 4 dicembre è la volta di “É tutto qui”, singolo che fa da apripista a “Dall’altra parte del giorno”.

Con un timbro raffinato e una voce emozionante, Barreca accompagna il pubblico in un intenso viaggio musicale fatto di incontri, vite condivise e solitudini, eseguendo l’intera tracklist dell’album e vari tributi, a cominciare da quello a Franco Battiato con “Centro di gravità permanente”. Bellissimi e da riascoltare tutti i suoi brani, tutti pervasi da una vena accattivante di poesia : “La parola noi”, “È tutto qui”, “Il gioco degli amanti”, “Il peso delle virgole”, “Lontani da te”, “Non ho imparato a vivere” “La nudità”, “Non esistono canzoni felici”, “Ciao”, “Dall’altra parte del giorno”.

L’evento è realizzato in collaborazione tra la produzione “Artetica” di Riccardo Anastasi, il booking dal vivo della Show Net srl di Ruggero Pegna e il Comune di Palmi.

Per tutte le informazioni sui concerti di Barreca tel. 0968441888 www.ruggeropegna.it.