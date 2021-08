Olimpiadi di Tokyo, si ferma anche il Settebello di pallanuoto: fra Italia e Ungheria finisce 5-5

2 Agosto 2021 09:17

L’Italia si ferma sul 5-5 contro l’Ungheria nell’ultima gara del Girone A delle Olimpiadi: gli azzurri della pallanuoto chiudono secondi alle spalle della Grecia

Una sfida equilibrata, come si attendeva alla vigilia, quella fra l’Italia campione del mondo in carica e l’Ungheria campione d’Europa. Un 5-5 tutto sommato giusto quello con il quale il Settebello chiude il Girone A delle Olimpiadi di Tokyo. Azzurri al secondo posto alle spalle della Grecia, squadra che ha fermato sul pari l’Italia e ha battuto l’Ungheria (terza in classifica) all’esordio. Magiari sempre in vantaggio, trascinati dai 3 punti di Varga, Italia che rimonta ogni volta grazie alle reti di Di Fulvio, Echenique, Aicardi e la doppietta di Figlioli (1 rigore).