Pallagorio: manca poco ai concerti di Piero Pelù e Noemi al Festival “Lule Lule Mace Mace”

9 Agosto 2021 12:10

Il Festival organizzato dall’Amministrazione comunale di Pallagorio

Si chiama “Lule Lule Mace Mace” – che in arbëreshë significa “fiori in abbondanza” – il Festival organizzato dall’Amministrazione comunale di Pallagorio (Kr), un appuntamento molto atteso che in questi giorni colora con varie iniziative il piccolo centro del crotonese.

Quest’anno, inoltre, ci saranno due importanti momenti musicali, realizzati in collaborazione con la Esse Emme Musica: l’11 agosto e il 13 agosto si terranno rispettivamente i concerti di Piero Pelù e Noemi. I due concerti si terranno al campo sportivo di Pallagorio, con inizio alle ore 21.30.

Per Piero Pelù si tratta di una data del tour “Gigante live” che segna il ritorno alla musica dal vivo del rocker toscano, dopo lo stop dovuto alla pandemia globale. Insieme a Pelù, sul palco ci saranno Alessandro “Finaz” Finazzo (Bandabardò) per chitarra e cori, Luca “Luc Mitraglia” Martelli, per batteria, sequenze e cori, Dado “Black Dado” Neri per basso, bassochitarra e cori, Francesco “Felcio” Felcini al suono di sala e agli effetti speciali.

Per quanto riguarda il concerto di Noemi, la data rientra nel “Metamorfosi summer tour” che prende il nome dal singolo “Metamorfosi” che, insieme a “Glicine” – il brano sanremese -, ha segnato un lavoro di ricerca della stessa cantante romana, confermato dall’ultimo singolo “Makumba” realizzato in duetto con Carl Brave.

I biglietti per assistere alle due serate in compagnia di Piero Pelù e Noemi possono essere acquistati, anche singolarmente, attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.