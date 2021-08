La Pallacanestro Viola pesca dall’altra parte dello Stretto: preso il giovane siciliano Vittorio Lazzari

21 Agosto 2021 14:36

Altro giovane nuovo arrivo in casa Pallacanestro Viola, è il siciliano classe 2001 Vittorio Lazzari

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Vittorio Lazzari. Guardia/ala, classe 01′, ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club neroarancio fino al 30/06/2022. Il parco under della Pallacanestro Viola si rinforza con Vittorio Lazzari. Siciliano doc, Vittorio ha mosso i suoi primi passi nel vivaio granata della sua Trapani. Trasferitosi poi nel settore giovanile dell’Armani Jeans Milano, è riuscito durante la stagione 2018/2019 ad assaggiare per qualche minuto il parquet del Forum in serie A1 in occasione della sfida contro Torino. Continuerà poi la sua avventura milanese nel settore giovanile dell’Urania, società che durante la scorsa stagione ha voluto promuoverlo tra i “12” del gruppo squadra in A2. Ala di 194 cm per 90 kg, Lazzari fa della difesa uno dei suoi principali punti di forza. Dotato di un ottimo fisico, si prepara a mettere una buona intensità a servizio dei colori neroarancio. “Sono contentissimo dell’opportunità che mi è stata data da parte del coach – ha detto – Felicissimo di entrare a far parte della famiglia della Viola, società storica della pallacanestro italiana. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in maglia nero arancio”.