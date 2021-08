Pallacanestro Viola, confermata la collaborazione per la stagione 2021-2022 con il Maestro dello Sport Tito Messineo

28 Agosto 2021 11:51

La Pallacanestro Viola conferma anche per la stagione 2021-2022 la propria collaborazione con il Maestro dello Sport Tito Messineo

La Pallacanestro Viola comunica che anche per la stagione sportiva 2021/2022 si avvarrà della collaborazione del Maestro dello Sport Tito Messineo. Da sempre con i colori nero-arancio tatuati addosso, in molti lo ricorderanno come segretario generale delle storiche Viola targate: Cestistica Piero Viola, Banca Popolare, Standa, Opel, Panasonic e Pfizer. Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni, ex giocatore, allenatore ed anche arbitro, ha dedicato una vita allo sport con la palla a spicchi e si è sempre distinto per competenza e professionalità. Lo storico dirigente reggino è pronto a mettersi ancora in gioco mettendo a disposizione della Società la sua esperienza, le sue competenze specifiche e professionali in campo tecnico organizzativo.