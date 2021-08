Palermo: tragedia a mare a Capaci, giovane muore annegato e altri tre sono stati salvati

29 Agosto 2021 15:12

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) – Tragedia a mare, questa mattina, a Capaci dove è morto annegato un giovane e altri tre sono stati soccorsi e portati a riva dai sanitari del 118. Intervenuta anche la Capitaneria di Porto. In spiaggia c”erano le bandiere rosse perché il mare era agitato ma i quattro amici sono entrati lo stesso in acqua a fare il bagno. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, mentre i tre amici sono stati aiutati anche dagli altri bagnanti.