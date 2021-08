17 Agosto 2021 15:01

I Vigili del Fuoco sono intervenuti su segnalazione dei vicini

Madre e figlio morti in casa da circa sette giorni e ritrovati soltanto per via del cattivo odore che proveniva dalla loro abitazione. La tragedia è avvenuta a Palermo, dove i cadaveri di una 89enne e del figlio di 73 anni sono stati scoperti in un appartamento di via Cappuccini. I vicini di casa hanno dato l’allarme e così i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta hanno scoperto i due cadaveri sui quali non ci sarebbero segni di violenze.