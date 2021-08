Palermo: 49enne trovato morto su un divano abbandonato in strada, indagini in corso

12 Agosto 2021 13:58

Palermo, l’uomo è stato trovato su un divano abbandonato per strada tra i rifiuti

I carabinieri di Palermo stanno indagando sulla morte di un uomo di 49 anni trovato morto ieri sera in via Conte Federico, zona periferica vicina all’autostrada per Catania e Messina. Il corpo era adagiato su un divano abbandonato per strada tra i rifiuti. Il pm di turno ha disposto l’autopsia e il cadavere si trova ora all’istituto di Medicina legale del Policlinico.