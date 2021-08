Palermo: 4 medici dell’Ospedale già vaccinati sono risultati positivi al Covid-19, contagiati anche i familiari

1 Agosto 2021 13:57

Quattro medici, tutti vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19 all’ospedale Cervello di Palermo. I sanitari sono stati messi in isolamento domiciliare e per il momento sono tutti asintomatici. In alcuni casi sono risultati positivi anche i familiari dei medici che lavorano nel reparto Covid dell’ospedale.