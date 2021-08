Paganese-Acr Messina 0-0, si parte! Match iniziato – LIVE

28 Agosto 2021 16:48

La diretta di Paganese-Acr Messina, match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie C girone C 2021/22. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

E’ la prima, si comincia. L’Acr Messina debutta nel girone C di Serie C per la prima dopo il ritorno nei Prof a distanza di qualche anno. Il primo impegno è subito ostico, in casa di una Paganese ambiziosa. I giallorossi si presentano con un organico nuovo di zecca, in seguito alla rivoluzione tecnico-societaria, e sono già stati capaci di impressionare in Coppa Italia Serie C, sbancando Castellammare di Stabia per 2-3 in rimonta.

Paganese-Acr Messina DIRETTA / LIVE

1′ – Via, si parte. Comincia la partita, comincia il campionato dell’Acr Messina.

PRIMO TEMPO

17:15 – Squadre in campo per il riscaldamento. Un quarto d’ora ancora e poi sarà fischio d’inizio.

Paganese-Acr Messina, le formazioni ufficiali

PAGANESE (3-5-2): Baiocco, Schiavino, Murolo, Sbampato, Perlingeri, Cretella, Vitiello, Zanini, Manarelli, Castaldo, Diop. A disp.: Pellecchia, Caruso, Capasso, Piovaccari, Carotenuto, Tissone, Volpicelli, Fois, Sussi, Schiavino, Guadagni, Zito All. Di Napoli

MESSINA (4-4-2): Lewandowsky, Morelli, Celic, Carillo, Sarzi Puttini, Russo, Fofana, Damian, Simonetti, Adorante, Balde. A disp.: Fusco, Fantoni, Goncalves, Konate, Matese, Distefano, Busatto All. Sullo

Arbitro: Bordin (Bassano del Grappa), Castro (Livorno), Giuggioli (Grosseto)