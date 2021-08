Acr Messina, Sullo in conferenza alla vigilia di Pagani: “siamo partiti da zero, serve aiuto da parte di tutti”

27 Agosto 2021 11:25

Le parole dell’allenatore dell’Acr Messina Salvatore Sullo alla vigilia del match in casa della Paganese, il primo della stagione

“Questa non è la mia squadra, ma è il Messina”. Esordisce così, nella conferenza stampa della vigilia del match di Pagani, il tecnico dell’Acr Messina Salvatore Sullo. Parte con buoni propositi il campionato dei giallorossi, nonostante la rivoluzione e la rosa nuova di zecca, per via della vittoria in trasferta in Coppa Italia Serie C della scorsa settimana. Ma per Sullo non ci devono essere condizionamenti: “l’impatto sulla partita di Pagani – dice -non dipende dalla vittoria in Coppa Italia. Sicuramente si può fare bene in virtù di quel risultato, ma contava relativamente il punteggio. E’ stata una partita equilibrata e quello che ci ha lasciato lo vedremo domani sul campo. Gli aspetti tattici sono numeri che vanno presi per quelli che sono, ciò che conta è l’interpretazione. Dobbiamo riuscire a capire dove vogliamo andare, senza essere presuntuosi”.

Tema extra campo, ma molto caldo in questi giorni, è quello sullo stadio: Acr Messina-Palermo del 4 settembre non si giocherà al San Filippo, molto probabilmente, ma al Luigi Razza di Vibo Valentia. Cosa pensa Sullo? “Non devo dire niente sul tema. Penso però che questa sia una squadra partita da zero, con grande ritardo, che ha bisogno di crescere e ha bisogno di aiuto da parte di tutti. Quindi chi può deve aiutare, perché il Messina rappresenta la città e non lo sfizio di uno o dell’altro. Noi siamo il Messina e se sbagliamo paghiamo”.