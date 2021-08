25 Agosto 2021 11:15

Il fischio d’inizio di Paganese-Acr Messina, dopo l’accordo tra le due squadre, è stato anticipato alle ore 17.30 di sabato

Niente gara serale. Paganese-Acr Messina è stata spostata al pomeriggio, alle ore 17.30. A comunicarlo, in una nota, è la Lega Pro, che ha accolto la richiesta delle due squadre, accordatesi per il cambio di orario. L’esordio dei giallorossi in terza serie, dopo il ritorno a distanza di qualche anno, avverrà dunque sabato pomeriggio.