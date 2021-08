Orlandina Basket e Matteo Laganà ancora insieme: il capitano rinnova per altri quattro anni

19 Agosto 2021 18:14

Orlandina e Matteo Laganà insieme per altri quattro anni: la nota ufficiale del club siciliano

“Orlandina Basket è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di capitan Matteo Laganà! Il classe 2000 ha firmato l’accordo che lo legherà al club biancoazzurro fino al 2025”. L’Orlandina, con questa nota ufficiale, annuncia il rinnovo di contratto del capitano Matteo Laganà. All’Orlandina dalla stagione 2017/18, Matteo è stato un pilastro del club nelle ultime tre stagioni, trasformandosi da giovane di belle speranze in una assoluta certezza. Canestri importanti in momenti decisivi, hanno fatto sognare i tifosi in più occasioni. Matteo ogni volta che è sceso in campo ha risposto sempre presente, lottando ogni minuto sul parquet per la maglia dell’Orlandina. Lo scorso anno per lui 7.7 punti di media a partita del girone verde di Serie A2. Quest’anno sarà ancora più al centro del gioco di coach Cardani.

“Sono davvero felice – dichiara Matteo – di continuare a vestire questa maglia. Tra la famiglia Laganà e Capo d’Orlando c’è un legame speciale ormai da molti anni. Ringrazio il presidente Sindoni per l’opportunità. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione! Forza Orlandina!”. “Siamo estremamente contenti – dichiara il DS Antonio Sapone – di questa estensione contrattuale. Matteo negli ultimi anni è sempre stato un punto fermo della squadra, il suo rendimento è sempre andato in crescendo. Ci aspettiamo grandi cose da lui. Sarà un pilastro dell’Orlandina nelle prossime quattro stagioni. Ama questa maglia e noi siamo onorati di averlo con noi ancora per tanto tempo”.