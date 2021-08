Olimpiadi: Paltrinieri, ‘Triplete a Parigi? Ci provo, come la mia Juve’

5 Agosto 2021 13:46

Tokyo, 5 ago. – (Adnkronos) – ‘Se questo triplete lo faccio a Parigi 2024? Sono come la Juve, continuo a inseguirlo ma”¦”. Così Gregorio Paltrinieri risponde con una battuta a chi gli chiede, a Casa Italia, se tra tre anni ai Giochi francesi sogna un tris di medaglie d’oro nelle tre specialità (800, 1500 e 10 km). ‘Ci provo, a me piace gareggiare ma a Parigi mancano ancora tre anni e prima abbiamo anche gli Europei in casa a Roma, e io in casa non ho mai gareggiato”, ha aggiunto l’azzurro medaglia d’argento e di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020 negli 800 metri in piscina e nella 10km in acque libere.