Olimpiadi: Mazzanti (ct Italvolley), ‘ci dispiace per il movimento, torneremo ad emozionare’

4 Agosto 2021 13:02

Tokyo, 4 ago. – (Adnkronos) – ‘Mi dispiace tantissimo per il movimento, che si nutre delle vittorie della Nazionale e delle emozioni che regala. Ho definito questa Olimpiade un infortunio, come quello che è accaduto a Tamberi prima di Rio. Adesso noi abbiamo il nostro gesso, ma quando ce lo saremo tolto sono convinto che questa squadra saprà regalare grandi emozioni ancora ai tifosi d’Italia”. Queste le parole del Ct dell’Italvolley femminile Davide Mazzanti dopo il netto ko per 3-0 contro la Serbia ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo.

Il ct si sofferma poi sulla prova incolore della stella azzurra Paola Egonu: “Si è molto concentrata nel fare le cose che servivano alla squadra. Sul perché non è andata come speravamo e non è stata quella che conosciamo, onestamente non lo so io e non lo sa forse neanche lei”.