Olimpiadi: marciatrici azzurre Palmisano e Giorgi, ‘cinesi favorite ma noi ci siamo’ (3)

4 Agosto 2021 19:23

(Adnkronos) – ‘Il percorso sembra molto veloce, è quasi tutto su rettilineo, ha poche curve e in prevalenza verso sinistra – spiega – è meglio per me che ho avuto un problema alla caviglia destra e quindi la solleciterò meno. Una complicazione che comunque siamo riusciti a gestire. Chi vince? Il caldo e l’umidità possono rimescolare tutto, mi aspetto ritmi più tranquilli di altre volte. Kipchoge ha fatto la storia della maratona ed è sicuramente un personaggio, ma ultimamente abbiamo visto che è ‘umano’. Io sono pronto, tra i migliori mi ci metto anch’io e potranno esserci belle sorprese”.

Per Faniel sarà la prima maratona dell’anno, in una stagione che l’ha visto migliorare dopo diciannove anni il primato italiano della mezza, all’aeroporto di Siena Ampugnano, con 1h00:07. In maratona anche Yassine Rachik e Yassine El Fathaoui, al femminile Giovanna Epis (sabato alle 7 del Giappone, la mezzanotte italiana). Marcia maschile 20 km (giovedì alle 16.30 nipponiche, 9.30 italiane) con Francesco Fortunato, Massimo Stano e Federico Tontodonati, la ‘cinquanta” di Andrea Agrusti, Marco De Luca e Teodorico Caporaso c’è prestissimo, venerdì alle 5.30 del Giappone: in Italia saranno le 22.30 di giovedì sera.