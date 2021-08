Olimpiadi: Jacobs, ‘scarpe? E’ più una sensazione, dai dati non c’è differenza’

5 Agosto 2021 05:27

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – “Polemica sulle scarpe? Ogni marchio ha praticamente le scarpe che sono identiche l’una all’altra. Io ho fatto apposta dei test, quando mi hanno mandato queste scarpe, sui 60-70 metri, con queste scarpe nuove e quelle vecchie ed è più una sensazione che la scarpa in sè, perchè dai dati non abbiamo visto nessuna grande differenza. Le velocità, le ampiezze e le frequenze sono quelle, è più di come riesci ad adattarti alla scarpa”. Marcell Jacobs risponde così sulla polemiche relative alle scarpe che avrebbero aiutato le prestazioni degli atleti.