Olimpiadi: Jacobs, ‘non vedo l’ora di gareggiare di nuovo e stare davanti al mondo’**

7 Agosto 2021 07:47

Tokyo, 7 ago. (Adnkronos) – “Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo. Eugene è un’ottima pista e voglio dimostrare di stare davanti al mondo. Non vedo l’ora di essere in pista e rigareggiare di nuovo”. Lo ha detto Marcell Jacobs, oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 in conferenza stampa a Casa Italia.